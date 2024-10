Els Mossos investiguen l'okupació d'un bloc a Rialp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van aixecar acta aquest diumenge de la presència d’entre vint i trenta persones que s’han instal·lat en els pisos d’un bloc de dos plantes les obres del qual no estan acabades i que es troba a l’entorn de l’avinguda del Riu, davant del recinte de l’escola i a prop de l’ajuntament. La Policia autonòmica havia estat alertada de la presumpta okupació pels responsables de l’ajuntament, que té instal·lada als baixos d’aquest edifici la guarderia municipal i que disposa de dos places d’aparcament al bloc.

Fonts municipals van cridar l’atenció sobre el fet que, amb l’excepció de la guarderia, l’immoble no disposa de serveis bàsics com el subministrament d’electricitat. En aquest sentit, van mostrar el seu temor davant la possibilitat que els presumptes okupes poguessin punxar una presa clandestina a la instal· lació elèctrica de la guarderia per donar subministrament als pisos, l’ús dels quals re· quereix calefacció davant la imminència de les gelades al Pirineu. L’alcalde, Gerard Sabarich, va avançar la intenció de presentar una denúncia formal avui al matí, cosa que en principi també faran els propietaris. “És una okupació i ha causat malestar social. I també preocupació, especialment en les famílies que porten els fills a la guarderia”, va explicar l’alcalde