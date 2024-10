El túnel del refugi antiaeri de la Pobla serà visitable

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La Pobla de Segur va ser objecte de diversos bombardejos aeris durant la Guerra Civil per part de les tropes franquistes. Es van portar a terme com a part de l’estratègia d’inutilitzar les centrals hidroelèctriques del Pirineu, que aportaven a la resta de Catalunya la major part de l’energia utilitzada per la indústria. Això va obligar tant els treballadors de la central del municipi com els veïns a construir diversos refugis antiaeris per protegir-se. Dels vuit que hi ha documentats, actualment només dos són accessibles. Un es troba a la central hidroelèctrica i l’altre sota de la plaça del Daldo.

Per la seua banda, l’ajuntament de la Pobla de Segur treballa ara per assegurar l’estructura del segon a fi de fer-lo visitable. L’integrarà en la ruta de la Guerra Civil que ha creat recentment com a part de la seua estratègia de desenvolupament del turisme sostenible, que inclou nou localitzacions, entre les quals hi ha alguns dels refugis antiaeris.Quant al refugi de sota de la plaça del Daldo, es tracta d’un corredor excavat al subsòl amb forma de lletra ele d’uns 42 metres de llarg i que compta amb una entrada i una sortida. Té un ample d’1,70 metres i 2,1 metres d’altura i el sostenen arcs d’obra de fàbrica.Josep Maria Tirbió, edil de promoció econòmica, explica que hi ha constància que van ser els mateixos veïns de la zona del Raval els que van pagar-ne la construcció. Fa un parell d’anys ja es va portar a terme una primera actuació al túnel, fent-lo observable des de l’exterior gràcies a una reixa i llums al seu interior. És quan es van detectar defectes en l’estructura que van fer inviable fer-lo visitable. Una vegada es pugui certificar la seua estabilitat, es podrà creuar fins a la sortida, sempre acompanyat d’un guia. “És un treball de mines i calculem que no serà fins al 2026 que finalitzaran les obres”, explica Tirbió, que no descarta provar de recuperar altres refugis documentats si es troba prou finançament.La ruta de la Guerra Civil és un circuit autoguiat que comença a l’Oficina de Turisme i que complementa l’oferta turística dels usuaris del Tren dels Llacs. L’itinerari vol donar a conèixer també la història del poble als seus veïns i veïnes.