Dinars compartits per evitar la solitud no desitjada

Dos dies a la setmana una desena de veïns de la Pobla de Segur en situació de solitud comparteixen taula en un restaurant de la localitat, dinen junts, es relacionen i creen nous vincles. Aquest és la iniciativa que promouen el consistori i la Fundació Alícia amb el projecte Salsa (Salut, Alimentació i Sociabilitat). La iniciativa proposa “receptar” els dinars compartits per afrontar la solitud no desitjada. Durant dos mesos, aquestes deu persones, prèviament seleccionades pel CAP i els serveis socials de l’ajuntament, dinen junts els dimarts i els dijous al restaurant La Riba. El risc d’aïllament social, nutricional o de patir trastorns emocionals han estat els factors que han prevalgut per seleccionar els participants en aquest projecte. Segons l’edil de Salut, Cohesió Social, Igualtat i Gent Gran de la Pobla, Gemma Algueró, l’objectiu és “combatre la solitud”. Va afegir que es pretén que aquestes persones aconsegueixin crear un “vincle”, perquè quan acabi el projecte, continuïn quedant amb regularitat per fer qualsevol altra activitat o per dinar”.

El projecte Salsa es porta a terme gràcies al programa Transforma del HISS (Hub d’innovació social i sanitària). Lluís Rubio, Aleix Aleu, Pilar Narváez o Montse Pujol són alguns dels usuaris i asseguren que estan “encantats” amb aquest projecte, ja que se senten acompanyats i comparteixen experiències.

“Els beneficis emocionals i socials són excel·lents”

El projecte que es porta a terme a la Pobla de Segur és el segon d’aquestes característiques que la Fundació Alícia ha implementat, després d’una prova pilot a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Elena Roura, directora científica de la Fundació Alícia i del projecte Salsa, va apuntar que al Jussà s’està fent una “prova pilot” per comprovar que el programa funciona. “La solitud no desitjada no és fàcil de gestionar, per múltiples factors, depressió, aïllament social, persones que tenen un cert deteriorament cognitiu, migrants o persones amb una discapacitat intel·lectual amb dificultats per tenir una vida social plena”. La iniciativa va sorgir després d’adonar-se que les persones en situació de solitud no desitjada tenen més risc de patir malnutrició, ja que la seua alimentació és menys variada i més monòtona. A partir d’allà, es va plantejar assegurar-los un equilibri nutricional compartint dinars diaris saludables amb altres persones. Va explicar els beneficis emocionals i mentals resultants d’aquest acompanyament, de compartir una taula amb altres persones i de les relacions socials que se’n deriven.