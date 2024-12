La Pobla viu una freqüentada Fira de Nadal amb 23 parades

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Nadal de la Pobla de Segur ha registrat una elevada afluència de públic en l’edició d’aquest any, amb més de 3.000 visitants només en el tram matinal. “Està venint molta gent, estem sorpresos”, va assenyalar l’alcalde, Marc Baró, qui va destacar que el certamen “s’ha convertit en un punt de referència”.

L’esdeveniment, que aquest any ha reunit 23 paradistes a les carpes ubicades a l’aire lliure al passeig que discorre al costat del poliesportiu de la Pobla, pròxim a la carretera N-260, se centra en les propostes d’alimentació i d’artesania de quilòmetre zero. “Es basa en una oferta de proximitat. Hi ha molts productes relacionats amb les pròximes festes i això facilita que la gent pugui anar avançant les compres”, anota Baró.

El programa de la fira va incloure convocatòries que ja poden considerar-se tradicionals, com el tast de caldo d’Es Pallarés, juntament amb altres com l’actuació del quartet vocal EnCantades o el sorteig de la campanya Comprar a la Pobla té premi. La localitat pallaresa també va acollir ahir l’edició d’aquest any de Fira Ski, que es va celebrar entre les deu del matí i les set de la tarda al pavelló municipal d’esports.