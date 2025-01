Sant Esteve deixa el Geoparc després d'anys sense beneficis

L’últim ple de l’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga va aprovar per unanimitat deixar de formar part del Geoparc Orígens de la Unesco “perquè el municipi no ha rebut el que s’havia promès des de la seua creació”, va explicar l’alcalde, Jordi Navarra. Va afegir que la decisió, “unànime al rebre el suport de tots els edils que formen el consistori”, arriba després d’anys esperant millores en infraestructures i serveis del municipi i no haver rebut res en concret.

“Sant Esteve és un municipi estratègic i amb un gran patrimoni cultural i no se’ns ha tingut en compte, tampoc al sector primari ni turísticament”, va explicar l’alcalde. Ara el consistori sol·licitarà la baixa de l’associació que gestiona el Geoparc, constituïda el 2015 i formada per 21 membres, un total de 19 municipis de quatre comarques (Pallars Jussà, Noguera, Sobirà i Alt Urgell) i dos consells comarcals (Pallars Jussà i Noguera). Aquesta entitat garanteix la governabilitat i la capacitat de desenvolupar el territori, es finança amb fons propis i les aportacions dels municipis i entitats col·laboradores. Compta amb més de 50 a tot el territori.

La presidenta de l’associació de Geoparc Orígens, l’alcaldessa de Tremp i delegada del Govern al Pirineu i Aran, Silvia Romero, va valorar que el que fa l’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga és “renunciar” a una acreditació de la Unesco, amb un important valor geològic i paleontològic. “La nostra funció no és la de fer un pla turístic per al municipi ni millorar el seu servei”, va dir Romero, i va afegir que el Geoparc Orígens “promou valors geològics, els protegeix i els divulga”.

D’altra banda, per a la presidenta de l’associació, la renúncia de Sant Esteve no tindrà conseqüències per al conjunt del Geoparc, ja que les directrius que fixa la Unesco per revalidar aquesta distinció estableix un marge per a la modificació dels límits del 10% de la superfície. “Malgrat ser un municipi molt extens, no afectarà la nostra estructura ni acreditació”, va afirmar.

El Geoparc Orígens va obtenir l’acreditació de la Unesco el 2018 i va superar la primera revàlida el 2022.Compta amb el suport del departament de Territori, a través de Polítiques Ambientals, i de la Diputació.