Un tresor romà al Pallars: Isona excava la vil·la més gran trobada a l’Alt Pirineu

La nova campanya d'excavacions a l'Hort del Cavaller, a Isona, al Pallars Jussà, continua documentant una casa romana que és la més gran excavada fins ara a l'Alt Pirineu. Aquest jaciment ha d'ajudar a entendre com era la vida a la ciutat romana d'Aeso i volen que es converteixi en una continuïtat del Museu d'Isona. L'arqueòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Ignasi Garcés, ha explicat que es tracta d'un jaciment amb "un enorme potencial arqueològic i patrimonial", i per tot caldrà continuar amb la recerca i redactar un Pla Director per fer visitable el jaciment i protegir-lo.

Les excavacions, que finalitzaran el 25 de juliol, s'han focalitzat en delimitar l'extrem d'una rica domus (casa particular), i ja han localitzat una nova cantonada fins ara desconeguda, ha explicat Garcés.

També han continuat amb l’excavació de l'ala nord del peristil, un ampli i llarg porxo que tenia quatre columnes en cada costat i que envoltava un senyorial jardí interior dotat d'un petit estany per a gaudi dels propietaris. L’objectiu és arribar al nivell de circulació de la casa i també determinar en quin moment es va construir.

Durant la campanya d'aquest any han documentat esquerdes en les parets que els arqueòlegs pensen que es tracta d'un terratrèmol que hi va haver a la zona.

En paral·lel també s'està treballant en el sector occidental, on la casa cobreix l'antiga muralla, en temps de prosperitat la ciutat romana es va quedar petita i es van suprimir les defenses inicials, un fet poc habitual entre les ciutats romanes hispanes que ha estat presentat i ha tingut ressò en medis acadèmics internacionals. L’objectiu en aquesta part del jaciment és determinar els primers espais de circulació urbana i comprovar la possible existència de la porta meridional de la ciutat.

Finalitzada la campanya d'aquest any el jaciment es taparà per garantir-ne la preservació.

Canvi en les normatives urbanístiques

L'alcaldessa d'Isona, Jeanine Abella, ha explicat que aquest projecte va començar l'any 2019, i que des d'aleshores els resultats "són espectaculars" i, per tant, Abella, aposta per renovar el conveni amb la Universitat de Barcelona, i així donar continuïtat al projecte "mínim durant quatre anys més".

L'alcaldessa ha dit que ara, l'Ajuntament haurà de fer canvis en la normativa urbanística per protegir el jaciment, declarat Bé d'Interès Cultural Nacional (BCIN) l'any 2018. Abella ha explicat que tot el voltant de l'Hort del Cavaller és zona urbana i, per tant, es podria construir qualsevol edifici al costat. L'objectiu és protegir el jaciment perquè segurament el seu abast va més enllà de l'Hort del Cavaller i terrenys veïns.

Segurament, si continuen les excavacions, tant a banda com a banda, sortiria més material i considerem que s'ha de protegir i consolidar.