La plantilla d'hotels i cafeteries de les estacions de Port Ainé i Espot es manifesten per reclamar millores laborals

Les plantilles dels hotels i cafeteries de les estacions d'esquí de Port Ainé, Espot i Boí Taüll, unes 130 persones, han fet aquest divendres el primer dia de vaga per reclamar millores laborals. La principal reclamació és que l'empresa Aramark els doti d'un servei de transport que el porti fins a l'estació. Aquest és un servei que fa anys tenien i es va perdre. Els treballadors argumenten que fent aquest trajecte amb el seu vehicle particular estan perdent molts diners. Entre les reclamacions dels treballadors també hi ha el reconeixement de les categories laborals que ocupen i vestimenta adequada per l'indret on treballen. Els treballadors de Port Ainé i Espot s'han manifestat a la carretera de Port Ainé on han fet talls intermitents.

La vaga l'ha seguit un 95% de la plantilla, segons Carmel Valls d'UGT, i l'afectació als usuaris ha sigut poca, donat que en ser un dia laborable no ha estat gaire la gent que ha pujat a esquiar a pistes. Dissabte està convocada una segona jornada de vaga i al ser cap de setmana les retencions per accedir a l'estació s'espera que siguin majors.

Els manifestants d'Espot i Port Ainé s'han reunit tots a la cruïlla de Roní, a 14 km de l'estació de Port Ainé. Els manifestants aturaven el pas de vehicles de manera intermitent i els informaven amb rètols de les seves reclamacions.

Des d'Aramark han manifestat "el total respecte pel dret a vaga dels treballadors". Tanmateix, han lamentat les molèsties que pugui causar aquesta situació. Actualment, existeix una negociació oberta amb els treballadors i la voluntat és arribar a un acord satisfactori per ambdues parts a fi que la situació es resolgui al més aviat possible.

Des dels sindicats CCOO i UGT han dit que confien que dilluns mateix l'empresa es posi en contacte amb ells per resoldre la situació.

Carme Valls, responsable del sector col·lectivitats UGT Terres de Lleida, ha dit que fa uns nou anys que fan aquestes reivindicacions que no s'han tingut en compte, d'aquí la vaga d'aquest divendres i dissabte. Valls ha explicat que els treballadors fa tretze anys que pugen a les estacions amb vehicles particulars. Valls ha argumentat que cobrant poc més del salari mínim interprofessional, molts no es poden permetre pagar la benzina que els suposa fer el trajecte per anar a treballar i ha quantificat que es poden arribar a gastar entre 300 i 400 euros solament en combustible. Mentrestant, no arribi un transport que pugi i baixi als treballadors demanen una bonificació o plus de transport dintre la nòmina.

Si no s'arriba amb un acord amb l'empresa la plantilla de treballadors es planteja tornar a convocar vaga per la setmana de Carnestoltes.

Pel que fa a la revisió de categories laborals, Valls ha explicat que l'empresa ha dit que "ho farà" i confien que sigui aviat.

Renata Braz de CCOO, s'ha expressat en la mateixa línia i ha reclamat el transport atès que el cost pels treballadors, amb "sous justos", és molt elevat. Braz també ha reclamat que els uniformes pels treballadors siguin d'acord amb la meteorologia de la zona on estan treballant. Braz ha sentenciat que "ja són molts anys" reclamant el mateix i si l'empresa no s'avé a negociar, seguiran amb més convocatòries de vaga.