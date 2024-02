Prohibeixen beure aigua de boca a Sorpe i Peramea, al Pallars Sobirà

detail.info.publicated ACN

Els veïns de Sorpe i Peramea, al Pallars Sobirà, tenen prohibit beure aigua de boca, tant pel consum humà com per cuinar, fins a nou avís. Aquest és el missatge que han rebut tots els habitants d'aquests pobles. Mentrestant no s'aixequi la restricció els ajuntaments d'Alt Àneu (Sorpe) i Baix Pallars (Peramea) proporcionaran garrafes d'aigua al veïnat. L'alcaldessa d'Alt Àneu, Laura Tristán, ha explicat que les analítiques fetes a començament de gener, i de les que ara han conegut els resultats, han sortit alterades i amb presència d'un component químic que apareix als productes de neteja. Tant Tristán com l'alcaldessa de Baix Pallars, han demanat celeritat en obtenir els resultats de les noves analítiques per poder revertir la prohibició.

Els que ha sorprès ha estat que hagin sortit les analítiques alterades a dos pobles, un a l'extrem nord de la comarca i l'altre a l'extrem sud.

Les mostres d'aigua per fer les analítiques es van agafar el 14 de gener (Peramea) i 17 de gener (Sorpe) i és ara, un mes més tard quan obtenen els resultats i ha arribat la prohibició. Per això, les alcaldesses d'aquests municipis demanen que els resultats de les contra analítiques es tinguin amb més rapidesa