Peramea pot tornar a beure aigua de l'aixeta i ja només queda un poble afectat pel nonilfenol

Les analítiques de l'aigua de Peramea, al Pallars Sobirà, han sortit netes de nonilfenol, el component químic detectat el 20 de febrer passat que va obligar a restringir el consum d'aigua de beure en aquest municipi i també als de Sorpe, Rialp, Alins i Massalcoreig, aquest darrer al Segrià. El Departament de Salut preveu tenir aquest dimarts els resultats de Massalcoreig, que s'esperen també negatius. A Sorpe, Alins i Rialp ja es va aixecar la restricció la setmana passada. En els pròxims dies es farà una reunió entre els ajuntaments que han estat afectats, Salut, l'ACA i la Diputació de Lleida per analitzar tot el que ha passat i quina és la situació.

Les analítiques s'han fet tant a la xarxa d'aigua potable com al medi i totes han sortit netes de nonilfenol. Durant els dies que els veïns no han pogut beure aigua de boca, els ajuntaments han repartit aigua embotellada. La Diputació de Lleida es fa càrrec de pagar les despeses de subministrar-la als ajuntaments afectats per l'aparició a les xarxes de distribució d'aquest component químic vinculat als detergents industrials.