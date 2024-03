Tret de sortida a la temporada de ràfting al Pallars Sobirà

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un grup d'alumnes de Gran Canària han donat, aquest divendres el tret de sortida a la temporada dels esports d'aventura d'aigua al Pallars Sobirà. Un total de vint-i-vuit joves han fet el primer descens de ràfting d'aquest any en un tram d'uns sis quilòmetres entre Llavorsí i el pont de Gulleri. Manel Irimia, responsable de Ràfting Llavorsí, ha explicat que les condicions del riu Noguera Pallaresa són bones. Irimia ha destacat que aquestes primeres setmanes d'esports d'aventura d'aigua coincideixen amb els esports de neu i ha dit que "en pocs llocs al món" es pot practicar en un mateix dia ràfting i esquí. El conveni amb Endesa per garantir un cabal adequat ha començat aquest divendres i mantindrà 22 metres cúbics per segon.