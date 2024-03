Retiren el semàfor d'obres a la C-13 que provocava protestes

La Generalitat ha retirat, almenys durant el cap de setmana, el semàfor d’obres a la C-13 que va instal·lar al febrer entre Talarn i Salàs de Pallars amb motiu dels treballs per habilitar la via verda al costat de l’embassament de Sant Antoni. Les llargues esperes i les retencions que ocasionava en aquest tram van fer que els ajuntaments de Salàs de Pallars, la Pobla de Segur i Talarn en demanessin la retirada els dies i les hores en què els operaris no treballen.