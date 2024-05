Els ramaders es manifesten al Pallars per reclamar una "millor gestió" dels ossos al Pirineu

detail.info.publicated acn

La "presència inusual" d'ossos a pocs metres dels pobles a la vall Ferrera, ha fet que una setantena de ramaders del Pallars surtin al carrer per demanar a l'administració una "millor gestió" d'aquests animals al Pirineu. Els ramaders consideren que la gestió que s'està fent és "nefasta" i denuncien que els animals que s'han vist "no mostren cap temor" a la presència humana i s'acosten "temeràriament" als pobles com Alins o Àreu. La protesta ha estat convocada per Unió de Pagesos (UP), sindicat que demana quin és el nombre màxim d'ossos que calculen que hi pot haver al Pirineu tenint en compte la població i les activitats que s'hi desenvolupen, i que l'administració n'assumeixi les conseqüències.