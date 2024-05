Albiren dos ossos aquesta setmana al Pallars Sobirà i Andorra

En el context de seguiment i control de l'os, hem localitzat i pogut gravar novament la presència del plantígrad a Andorra. L'hem localitzat a Ordino. No s'han registrat incidents i continuem monitorant-ne el pas per poder recollir-ne mostres i identificar-lo. pic.twitter.com/4phsVoUttC

Dos ossos han estat albirats aquesta setmana al Pallars Sobirà i Andorra. El del Principat va ser vist aquest dimarts al poble de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. Testimonis van registrar un vídeo en el qual es pot veure l’animal passejant per un camp a l’entrada del poble. Les imatges van córrer ràpid per les xarxes socials i nombrosos veïns es van mostrar sorpresos per la presència de l’animal tan a prop del nucli de població. Els banders (agents rurals andorrans) han portat a terme un seguiment d’aquest exemplar, al qual van gravar també el dia abans que fos albirat a la Cortinada, en una zona més allunyada de la població. Van explicar que l’animal va baixar de la muntanya fins a uns límits poc habituals a la recerca d’herba més verda. Van afegir que continuen monitorant els moviments de l’animal per poder recollir mostres de pèls i excrements per provar d’identificar-lo mitjançant anàlisi de l’ADN.

Els responsables del cos de Banders van avisar els ramaders de la zona perquè controlessin els seus animals. Així mateix, un altre exemplar d’os va ser albirat aquesta mateixa setmana al municipi de Lladorre, segons van corroborar ahir fonts del departament d’Acció Climàtica. Testimonis van difondre imatges en vídeo a les xarxes socials. La població d’ossos al Pirineu supera els 80 exemplars.