Nova protesta de ramaders contra l'os al Pirineu amb un tall a la C-13 a Sort

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una trentena de ramaders han tallat aquest matí amb tres tractors la carretera C-13 a l'entrada de Sort per protestar per la "nefasta gestió" que es fa de l'os. Els ramaders demanen a l'administració que per "evitar problemes majors" faci tancaments perimetrals per als ossos i no com passa ara, que els plantígrads campen lliures i són els pagesos els que han de tancar el bestiar. Els ramaders es mostren rotunds i afirmen que la coexistència de la ramaderia extensiva i la presència de l'os "és impossible". Consideren que ara el problema és dels ramaders, però que ben aviat serà del sector turístic, donat que cada cop els plantígrads s'apropen més als nuclis de població, tal com va passar la setmana passada a Alins i Àneu, al Pallars Sobirà.