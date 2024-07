Una dotzena de voluntaris han treballat a la vall Fosca per recuperar un poble que ha estat més de 30 anys abandonat

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El poble d'Envall, a la vall Fosca, compta amb un total de tres famílies que sumen set habitants. Durant més de 30 anys va estar abandonat i ara una cooperativa veïnal vol recuperar-lo impulsant la rehabilitació i construcció d'habitatges per fixar veïns al poble. Durant una setmana un grup de dotze voluntaris d'arreu del país han participat en un camp de treball per ajudar en tasques que beneficiaran la recuperació del poble com desenrunar o construir parets de pedra seca. Amb aquestes feines es dona el tret de sortida a la construcció de sis habitatges de la cooperativa EnvallCoop. El primer que es va rehabilitar va ser un edifici que actualment és la seu de l'Escola d'Oficis de Muntanya i el refugi, casa Bigodé.

Voluntaris del camp de treball per recuperar el poble d'Envall fent paret de pedra secaMarta Lluvich / ACN

La resposta a la crida solidària de voluntaris per recuperar el poble va ser "molt bona". Un total de dotze persones han estat durant una setmana a Envall fent tasques de recuperació del poble. Maria Clara Grimalt, coordinadora de l'Escola d'Oficis de Muntanya del refugi Casa Bigodé, ha dit que es tracta de persones que "han vingut a ajudar i a aprendre".

Els voluntaris s'allotgen al refugi casa Bigodé a canvi de tasques al poble durant el matí. A la tarda poden gaudir del paisatge, la natura, la cultura o la tranquil·litat de la vall, ha dit Grimalt.

L'Escola d'Oficis de Muntanya i el refugi, casa Bigodé, al poble d'EnvallMarta Lluvich / ACN

Pau Mora és un veí de Barcelona que durant les seves vacances ha optat per passar una setmana a Envall col·laborant amb aquest projecte. Mora ha dit que "poder ajudar està bé" i ha afegit que poder veure com estarà el poble d'aquí a uns anys "encara estarà millor". Per Mora aquest voluntariat "és una bona experiència" i ha explicat que ja havia col·laborat en algun projecte similar de recuperar pobles abandonats.

Reconstrucció del poble d'Envall

Des de fa uns anys, els primers veïns d'Envall, amb les iniciatives que han anat fent al poble com camps de treball i tallers d'autoconstrucció, va sortir la idea de vincular-se amb projectes de l'economia social i, a través d'una cooperativa d'habitatge, aconseguir rehabilitar cases per a ús dels veïns.

Les edificacions es faran seguint l'arquitectura tradicional de la zona. La forma compacta de les cases es mantindrà, així com els murs de pedra seca. Ara bé, s'aplicaran tècniques actuals perquè els edificis siguin més confortables, com ara fer-ne les obertures més grans.