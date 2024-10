Sort aprova una ordenança per regular i limitar els Habitatges d’Ús Turístic del municipi

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l’Ajuntament de Sort ha aprovat la creació d’una nova ordenança per regular i limitar els Habitatges d’Ús Turístic que hi ha al municipi. L’objectiu és pal·liar l’efecte que aquests tenen en l’increment de preus del lloguer residencial. La normativa, que s’ha de sotmetre a un període d’al·legacions abans de la seva aprovació definitiva, contempla la necessitat d’arribar a un acord amb la comunitat de veïns abans de poder començar l’activitat, així com també informar-ne al consistori. A més, la persona que demani una llicència haurà d’estar empadronada a la capital pallaresa o, si es tracta d’una empresa, tenir la seu fiscal a Sort. Mentre, els grans tenidors podran destinar un màxim d’un 20% de les seves propietats a aquest ús.

Altres aspectes que recull la nova ordenança és la instal·lació de rètols informatius a sobre de la porta d’entrada de cada pis turístic, a més de l’obligació d’informar als seus usuaris sobre les normatives locals. També es demana que cadascun d’aquests habitatges tingui una plaça d’aparcament.

Des de l’Ajuntament de Sort consideren que l’entrada en vigor d’aquesta normativa pot contribuir a augmentar el mercat de lloguer residencial. L’ordenança arriba un any després de l’aprovació d’una moratòria a l’hora de demanar llicències per a nous habitatges d’ús turístic. La sessió plenària d’aquest dimarts al vespre va aprovar el text per unanimitat, al qual el sindicat d’habitatge del Pallars també hi ha fet aportacions.

En aquesta línia, també s’ha donat llum verd a la demanda d’un ajut de 460.000 euros a la direcció general de Polítiques de Muntanya de la Generalitat per destinar-lo a generar un parc públic d’habitatge al municipi. Al mateix temps, s’ha acordat, a partir de l’any que ve, aplicar una bonificació del 50% de l’Impost de Béns Immobles a les persones o entitats que incloguin el seu pis a la borsa d’habitatge de lloguer social del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. A més, s’aplicarà un recàrrec del 50% als habitatges que estiguin declarats com a desocupats amb caràcter permanent.