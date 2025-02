Rescats en helicòpter a Lladorre i Vilanova de Meià

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El GRAE dels Bombers de la Generalitat va portar a terme ahir dos rescats de muntanya a les comarques de Lleida. El primer va tenir lloc a Lladorre per socórrer un esquiador que va tenir una caiguda i no podia seguir amb l’activitat.

Van ser alertats les 14.16 hores i hi va acudir un helicòpter amb efectius del GRAE i un metge del SEM. L’accident va tenir lloc fora de pistes. Després de ser atès in situ, va ser evacuat per aire fins a l’heliport de Tírvia, on l’esperava una ambulància per traslladar-lo a un centre mèdic.

El segon rescat va ser el d’un escalador que es va lesionar al peu mentre feia la via Wild Planet a la zona de la Roca dels Arcs, a Vilanova de Meià. Van rebre l’avís 15.20 hores. Van activar un helicòpter amb els rescatadors de GRAE i un metge del SEM i dos dotacions terrestres de suport. L’escalador ferit va ser portat fins a una ambulància mentre que el seu acompanyant va ser acompanyant fins a la zona on havien estacionat el seu vehicle.