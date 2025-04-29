L’apagada elèctrica va obligar el CAP de Sort a traslladar els medicaments a la comissaria dels Mossos
L’Ajuntament exigeix a Salut un sistema alternatiu d'energia i el departament assegurà que s’implementarà “aviat”
L’apagada elèctrica d’aquest dilluns ha posat de manifest la falta d’un sistema alternatiu d’energia al Centre d’Assistència Primària (CAP) de Sort. Aquest fet va obligar a portar alguns medicaments que s’han de guardar en fred a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, que sí que disposa d’un sistema alternatiu en cas d’una fallada elèctrica. Per tot, l’Ajuntament de Sort demanarà a Salut que doti el CAP amb un generador perquè no es torni a repetir un episodi similar. L’alcalde de Sort, Baldo Farré, ha recordat que és el centre d’assistència mèdica més important de la comarca del Pallars Sobirà. Fonts de Salut han explicat a l’ACN que aquest sistema alternatiu s’implementarà “aviat”.