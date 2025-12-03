Laura Tristan dimiteix com a alcaldessa d'Alt Àneu per "motius estrictament personals"
Josep Miquel Rossell serà l'alcalde en funcions fins al ple d'investidura, que se celebrarà l'any vinent
L'alcaldessa d'Alt Àneu, Laura Tristan, ha presentat oficialment la seva renúncia al càrrec municipal aquest dimecres al·legant "motius estrictament personals", segons ha comunicat Esquerra Republicana. La ja exbatllessa ha reconegut que prendre aquesta decisió "no ha estat fàcil", però ha subratllat que arriba després d'una profunda reflexió sobre la necessitat de facilitar un relleu que garanteixi la màxima dedicació i continuïtat en la gestió del consistori pallarès.
Durant el seu mandat al capdavant de l'Ajuntament, Tristan ha aconseguit impulsar diversos projectes de millora dels serveis municipals i ha promogut fires i esdeveniments per dinamitzar el teixit econòmic i social d'Alt Àneu. "Marxo amb la tranquil·litat de la feina feta i amb l'orgull d'haver treballat sempre pensant en les persones del nostre municipi", ha manifestat l'exalcaldessa en el seu comiat oficial.
Després d'aquesta dimissió, serà Josep Miquel Rossell qui assumirà les funcions d'alcalde en funcions de manera provisional fins a la celebració del pròxim ple d'investidura, que segons fonts municipals està previst per a principis de 2026. Aquest procés segueix els protocols habituals en casos de renúncies a mitja legislatura i permetrà garantir la continuïtat en la gestió municipal.
Tristan ha adreçat un agraïment "sincer" al veïnat per "la confiança i el suport" que ha rebut durant els anys al capdavant del consistori, així com a l'equip de govern i al personal de l'Ajuntament per "la implicació, professionalitat i estima pel poble".
Des del grup municipal i l'organització d'Esquerra Republicana s'ha indicat que Tristan posa fi a una etapa de "dedicació plena" al capdavant del consistori i ha expressat un agraïment "profund" a la fins ara batllessa per "la dedicació, la feina rigorosa i el compromís amb Alt Àneu".