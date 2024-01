El Canal d'Urgell ja disposa de dos regs per a la campanya que ve

La Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell assegura que els pagesos disposen de prop de dos hidros, o el que és el mateix, 2 regs de cara la campanya vinent, que s’iniciarà a mitjans del mes de març. Així, les pluges que han caigut aquest mes de gener i que han recollit una mitjana total superior als 40 litres per metre quadrat han donat un respir als agricultors del canal, ja que podran mantenir els seus cultius sense reg fins a l’inici de la campanya de reg.

Així mateix, la humitat que creï la boira a determinades zones també ajuda tant els cultius de cereal com els arbres fruiters que necessiten fred per al descans vegetatiu. Malgrat això, el president de la Comunitat General de Regants, Amadeu Ros, va alertar que les pluges a la muntanya i capçaleres dels rius són molt necessàries, ja que la situació de les reserves continua sent dolenta.De cara a la pròxima campanya de reg, prevista per al mes de març, els síndics i vigilants de reg de la Comunitat General de Regants ja s’estan formant per aplicar el nou model de distribució equitativa de l’aigua del canal principal durant la pròxima campanya. Es tracta del nou sistema informàtic per repartir l’aigua de manera proporcional en les superfícies de regadiu mitjançant la nova unitat hidro, que representa els regs disponibles d’una finca. D’aquesta manera, a l’inici de campanya cada finca disposarà de tants hidros com reserva d’aigua disponible hi hagi al sistema Oliana-Rialb.

La nova aplicació només estarà disponible per als vigilants de la zona regable, que efectuaran les comandes de reg. Mitjançant un mapa interactiu, els vigilants podran activar i desactivar les parcel·les de les diferents col·lectivitats i fer efectiu el marcatge de les finques que es volen regar. Tot es durà a terme amb una petició prèvia dels pagesos, que hauran de comunicar a la Casa Canal la superfície que volen regar amb un número de finca. A la versió pública de l’aplicació, els usuaris podran consultar l’estat de la seua comanda, així com un registre dels hidros. Aquest nou model de repartiment permet donar marge de gestió als pagesos. “Si una persona que només té fruiters no disposa prou d’hidros, podrà llogar una finca de cereal”, va posar com a exemple Amadeu Ros. Ros va assenyalar que “tot és més fàcil amb un reg modernitzat” i va emfatitzar que el nou model ha arribat per quedar-se tant si hi ha més o menys aigua.