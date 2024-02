Mor electrocutat quan podava arbres en una finca del Poal

Un operari de 51 anys va morir ahir al migdia al rebre una descàrrega elèctrica d’alta tensió quan podava uns arbres en una empresa agrícola del Poal, segons van informar els Mossos d’Esquadra. La víctima és un home que treballava com a temporer i passava diverses temporades a l’any al municipi.

El sinistre laboral es va produir en una empresa situada a prop de la carretera del Palau d’Anglesola. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 11.54 hores i al lloc van acudir cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergencies Mèdiques (SEM). El sinistre es va produir quan l’home, d’origen algerià, va patir la descàrrega quan feia treballs de poda d’arbres. Pel que sembla, va tocar un cable. Els serveis d’emergències no van poder fer res per salvar-li la vida i va morir al lloc. Els Mossos es van fer càrrec de les diligències i van informar dels fets al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer i al departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. Es tracta del primer accident laboral mortal d’aquest any a Lleida.

Al lloc van acudir Bombers, Mossos d’Esquadra i SEM però no van poder salvar-li la vida

L’any passat, entre gener i novembre, es van registrar un total de 5.901 accidents laborals a les comarques de Lleida, la qual cosa suposa una mitjana de 18 sinistres al dia, segons les dades del ministeri de Treball. Del total, 5.841 van ser de caràcter lleu i 47, de caràcter greu. Hi va haver 13 morts. Així mateix, hi va haver 620 casos in itinere (durant el desplaçament al lloc de treball), dels quals 610 van ser accidents de caràcter lleu. Sis persones van resultar ferides greus i es van registrar quatre víctimes mortals.D’altra banda, una treballadora va resultar ferida ahir al matí a Tremp al caure-li un palet sobre un peu, segons van informar els Bombers.