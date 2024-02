VÍDEO: enganxat robant a un client en una pastisseria de Mollerussa

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori al descuit que es va produir ahir al migdia en una pastisseria de Mollerussa. Els responsables de l’establiment van ser els encarregats d’alertar a la policia catalana, en un furt que va ser enregistrat per les càmeres de seguretat del local, a les que ha tingut accés SEGRE.

El robatori es va produir a les 12.50 hores a la pastisseria Sant Isidori, situada al carrer Ferrer i Busquets de la capital del Pla d’Urgell.

A les imatges es pot veure com hi ha dos homes que seuen en taules diferents. Un d’ells està adormit i el del seu costat s’aprofita d’això per agafar-li la bossa i marxar. Poc després, la víctima es va adonar del que havia succeït i va avisar als responsables de l’establiment, que van alertar als Mossos d’Esquadra.

Agents van anar fins l’establiment per recollir la denuncia. Des de la pastisseria van facilitar les imatges enregistrades per la càmera de seguretat que, sens dubte, seran una prova clau per identificar al lladre.