El nou Casal obrirà a finals d'aquest any

El Poal ja ha començat les obres del nou Casal. L’alcaldessa, Estela Lleonart, va explicar que es preveu que estiguin llestes el proper mes de setembre per poder inaugurar-lo a finals d’any. Els treballs, que l’ajuntament va adjudicar a l’empresa Codeco, van començar a mitjans del mes de gener passat. Se centren actualment en moviments de terres i a preparar els fonaments de l’edifici, una actuació que s’espera que acabi al llarg de la propera setmana.

El nou equipament comptarà amb un bar restaurant, una sala d’actes i un espai polivalent amb una superfície de 100 metres quadrats que podrà acollir exposicions i activitats.

Les obres comporten una inversió d’aproximadament un milió d’euros i compten amb ajuts de la Diputació i del Pla Únic d’Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat.La sala del Casal d’aquest municipi del Pla d’Urgell serà per ara oberta, com si es tractés d’una plaça sota sostre. Tanmateix, aquesta situació serà provisional. Comptarà amb unes parets de dos metres d’altura i es deixarà preparat per poder tancar-lo amb les subvencions de la pròxima convocatòria del Puosc de la Generalitat, com ja va avançar SEGRE.