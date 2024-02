Rapers i youtubers, a la Trobada Empresarial

La vuitena edició de la Trobada Empresarial sobre Transformació Digital de Mollerussa comptarà amb una jornada prèvia dedicada als joves. Així, les activitats s’allargaran durant dos dies (22 i 23 de febrer) i el primer estarà dirigit a persones a partir de setze anys. A més, tots els ponents d’aquesta nova sessió tindran menys de trenta anys.

El director de Xtrategics, Narcís Romà, va explicar que l’ampliació dona “resposta a una demanda que existia”. El programa d’aquesta primera jornada, que s’ha batejat com Grow Day, inclou ponents com el cantant d’Alcarràs EZVIT 810, Zoe Valero de Torrons Fèlix o Marta Duran d’Invelon. La sessió estarà conduïda per Jordi Tudó i Marina Pérez, referents a TikTok i YouTube.Per la seua part, l’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va assenyalar que la trobada és ja “una reunió de referència” i va apostar per organitzar esdeveniments que vagin en la mateixa línia al llarg de l’any. Els debats del dia 23 comptaran, per exemple, amb Rosa Ortuño, especialista en ciberseguretat, o Màrius Rossell, expert en comerç digital.A més, aquest any es recuperarà el dinar de networking, que no se celebrava des d’abans de la pandèmia, i que inclourà una tertúlia amb les empresàries Montse Pujol i Natàlia Fabregat. Romà va assegurar que aquesta activitat es planteja com un espai de contacte entre els participants. Una altra de les novetats d’aquesta edició és la incorporació d’Analític Lleida a l’organització. La seua directora, Tània Carrobé, va indicar que els debats se centraran en “el màrqueting digital enfocat a la reinvenció”.

Les inscripcions per a les jornades es van obrir ahir. La passada edició de la trobada va comptar amb 365 assistents. El 30% dels empresaris que van participar el 2023 eren del Pla d’Urgell i la resta van arribar de comarques veïnes com la Noguera, el Segrià, l’Urgell o les Garrigues.