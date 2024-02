Impulsant el comerç local i de proximitat Torregrossa

Els comerços de Torregrossa es reivindiquen. Propietaris dels 32 establiments i serveis de la localitat treballen per crear una associació que els agrupi per promocionar-se i posar en relleu les virtuts del comerç de proximitat, com per exemple l’atenció personalitzada que ofereixen als clients. Jacint Bordalba, de JJ Center, i Teresa Argilés, farmacèutica, són dos dels promotors de l’entitat i expliquen que aquesta permetrà “prosperar” al sector, a més de “donar un valor afegit al que fem i que tingui més ressò”. Els comerciants estan pendents d’una nova reunió per abordar la creació de l’associació.

Torregrossa es troba en una ubicació “estratègica” i és un punt de connexió entre el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, segons defensen. L’alcaldessa, Maribel Zamora, va afirmar que això obre la porta a captar clients d’aquestes comarques. La idea d’impulsar la nova associació va sorgir després d’una campanya de l’ajuntament per promocionar les compres al municipi per Nadal. La proposta va comptar amb la participació de 22 comerços i la col·laboració de les dos gestories.A més, Zamora va recordar que el consistori va organitzar l’any passat la campanya Benvingut nadó per potenciar el comerç en la qual va entregar descomptes per als establiments relacionats amb els nadons a les 25 famílies dels nascuts els anys 2022 i 2021. La iniciativa es tornarà a repetir enguany.