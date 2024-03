La Revolta Pagesa es prepara per a una llarga protesta

La Fira va ser escenari ahir de la primera assemblea provincial de la plataforma Revolta Pagesa, que representa pagesos i ramaders de tot Catalunya. Allà van presentar la nova estructura organitzativa davant de mig centenar d’assistents. Els portaveus de les comarques de Ponent van explicar que continuaran apostant per les assemblees, encara que es dividiran per vegueries. Van explicar que el que es decideixi en les reunions de cada vegueria es traslladarà a la reunió central en què participaran 24 representants, tres per cada una de les vuit vegueries. Van afegir que aquest òrgan proposarà mesures i accions a les assemblees territorials perquè siguin votades. Un dels membres de l’entitat, Ramon Gomà, va assegurar que es vol “crear unitat a tot Catalunya”.

El col·lectiu tem que, al no prosperar els pressupostos de la Generalitat, es puguin retardar més les ajudes per fer front a la sequera. No obstant, van apuntar que des de la taula agrària se’ls va traslladar que estan garantides i es cobraran abans de les eleccions. Tot i això, van reclamar que s’acceleri el pagament i també dels ecorègims de la PAC (ajudes lligades a pràctiques mediambientals). Van assegurar que seguiran amb les protestes i que les mobilitzacions no s’han acabat fins que se’ns “atengui i escolti”.