Fons europeus per modernitzar i digitalitzar el sector pioner de Lleida

El director general d’Estratègia Industrial i de la PIME del ministeri d’Indústria i Turisme, Jordi García, va recordar ahir a Mollerussa que a través dels fons europeus de Recuperació i Transformació Econòmica del sector Agroalimentari (PERTE), s’han adjudicat més de 183 milions d’euros, de què es beneficien diversos projectes d’empreses de la demarcació de Lleida i amb els quals contribuiran a la modernització, sostenibilitat i digitalització del sector, “no només de l’agroalimentari, sinó també de la maquinària agrícola i de transformació agroalimentària”, va dir.

Com va publicar SEGRE, en aquests projectes es troben empreses com Vall Companys i Argal. “En definitiva, l’objectiu és modernitzar el sector a les comarques de Lleida perquè continuï sent pioner com fins ara i demandant de més ajuts”. “Vivim en un món globalitzat en el qual el valor industrial ha guanyat pes, especialment després de la pandèmia, i per això l’hem de promocionar perquè els joves apostin pel sector industrial i agroindustrial.”

La fira va seguir ahir amb les degustacions de productes de proximitat a l’estand d’Aliments del Territori i Tu, oferint un maridatge dels productes de l’obrador Net de Gluten, Ple de Sabor, del Palau d’Anglesola amb el licor de camamil·la d’Exilirs de Ponent de Linyola. També es va celebrar una degustació de tapes elaborades amb conserves artesanals a càrrec de la firma Mos de Tros de Vallverd.

Indicadors positius en l’equador del certamen

L’alcalde i president de Fira Mollerussa, Marc Solsona, va fer una valoració positiva del certamen, “amb indicadors molt positius” just en l’equador de la fira, que s’allargarà fins demà dimarts, festiu a Mollerussa. Va fer una valoració satisfactòria tant per l’afluència de visitants com en l’aspecte logístic, així com d’impacte econòmic a la capital del Pla d’Urgell. Va posar en relleu les percepcions que han traslladat els expositors pel que fa a l’adequació dels pavellons firals i el recinte exterior a més de la millora dels accessos i l’ampliació de les zones de pàrquing. També va valorar que l’afluència de visitants ha suposat un bon impacte econòmic per a la restauració.