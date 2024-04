Miralcamp recupera amb èxit la festa de la floració

El municipi de Miralcamp va celebrar amb èxit de públic ahir la setena festa de la floració Firacamp, després de quatre anys sense celebrar-se. Va tenir un total de trenta-cinc expositors, la majoria, entitats locals i productors de proximitat. Les activitats van començar dissabte a la nit amb un tast de vins del Castell del Remei al pavelló poliesportiu i un maridatge de productes de Formatges Camps del Palau d’Anglesola i Argal.

Diumenge, uns setanta tractors van omplir el nucli urbà del municipi, tots inscrits en la tercera Trobada de Tractors Antics, organitzada per l’Associació de Tractors Antics de Miralcamp i el consistori. Els participants van gaudir d’un esmorzar i posteriorment van poder visitar alguns espais emblemàtics del poble com el museu del caragol o l’església de Sant Miquel. D’altra banda, al migdia, van dur a terme un recorregut per tot el municipi, fins a arribar a la Cooperativa del Camp, on hi va haver obsequis per a cada tractor participant. Els més petits també van poder descobrir el món del tractor a través d’un circuit infantil amb petits tractors, que es trobava ubicat al final de l’avinguda Països Catalans.Altres entitats locals també van aprofitar la jornada per organitzar activitats. Així, el BTT Miralcamp va dur a terme una ruta ciclista pel terme municipal, a partir de dos quarts d’onze del matí. A les deu també es va inaugurar el mercat de productes artesans, amb estands que van omplir l’avinguda Països Catalans. No hi van faltar ni el club de futbol ni les puntaires. També hi va haver plaques de cava a la plaça Sant Jaume. Entre altres propostes, els més petits van poder participar en un taller de pintura al pavelló mentre que a dos quarts d’una hi va haver un vermut musical a càrrec del Jovent local i l’Associació Gitana de Miralcamp.