'Oda' musicada pels 100 anys de L'Amistat

El teatre L’Amistat acollirà diumenge la presentació d’una composició dedicada al centenari d’aquest emblemàtic teatre. Es tracta d’Oda a L’Amistat, obra de Rafael Moreno i Jaume Suau, que en aquesta ocasió interpretarà l’Orquestra Simfònia Julià Carbonell juntament amb el cor Stabat Mater, el cor femení de l’Escola de Música de Mollerussa, la soprano Cristina Escolà i el pianista Enric Prió. També hi participaran membres del Cor Euridice de les Borges Blanques. Moreno va explicar que l’obra, d’uns quinze minuts de durada, juga amb el doble sentit de l’amistat com un sentiment i també com una entitat cultural. Per la seua part, Suau, encarregat d’escriure la lletra de la composició, va destacar la complexitat d’escriure un himne encara que va remarcar la complicitat que ha existit amb Moreno, la qual cosa ha facilitat enormement la tasca. La presentació també va comptar amb la participació de Josep Maria Tomàs, membre d’Stabat Mater, que va remarcar la “sort” de la ciutat per poder disfrutar d’aquesta presentació. L’alcalde, Marc Solsona, va assegurar que l’acte servirà per finalitzar els actes dels 100 anys d’aquest equipament cultural. El concert, l’entrada del qual serà gratuïta, també oferirà amb música de Mozart i Beethoven.