Sidamon dona la benvinguda a la primavera amb una ja tradicional festa

El municipi de Sidamon va celebrar diumenge la seua tradicional Festa de la Primavera, que va incloure diferents activitats organitzades per l’associació de dones i l’Associació Cultural. La celebració va tenir com a escenari el parc del Canal, on es van habilitar diferents punts de venda de flors. Posteriorment hi va haver sardanes. Per amenitzar el matí, que va comptar amb la participació d’un bon nombre de veïns del municipi, no hi va faltar un bon vermut.