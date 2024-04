Tallers per als més petits dedicats a “artistes oblidades”

La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa inicia dissabte un cicle de tallers dedicat a les dones artistes “oblidades”. La iniciativa busca que els més petits descobreixin el treball de pintores com Louise Nevelson i Louise Bourgeois i escultores com Hellen Frankenthaler i Maruja Mallo. Aquesta és una iniciativa de Koala Art For Kids i la primera sessió estarà dedicada a Louise Nevelson, d’origen ucraïnès i establerta als Estats Units, coneguda per les seues obres fetes amb fusta acoblada amb altres objectes. L’11 de de maig serà el torn de Frankenthaler.