L'Associació de Dones d'Ivars i Vallverd celebra els seus 25 anys

L’Associació de Dones l’Estany d’Ivars d’Urgell i Vallverd ja compta amb un quart de segle d’història. Aquesta entitat va celebrar dissabte passat una festa, que va tenir com a principal objectiu destacar la tasca duta a terme durant aquests 25 anys. Hi va haver una exposició de fotografies i la projecció d’un vídeo, i es va portar a cap una lectura de poemes de Maria-Mercè Marçal. Per completar la vetllada, hi va haver un concert a càrrec del grup Ondara Gòspel.