Un llibre sobre els últims cent anys del Palau

Un llibre recull els fets més importants ocorreguts en un poble del Pla d’Urgell durant el segle passat. Es tracta d’El Palau d’Anglesola: Cronologia del s. XX (1900-2000), un treball de l’historiador local Sebastià Garralón. Són unes quatre-centes pàgines en les quals no falten fotografies de molts dels fets inclosos en aquesta obra, que ha publicat l’editorial Fonoll.

Segons va manifestar Garralón, l’objectiu d’aquesta obra és oferir una panoràmica extensa sobre aquells fets que han tingut rellevància en la història del municipi. També ofereix detalls de festes i tradicions.La presentació del llibre va reunir un bon nombre de veïns al Local Sociocultural. L’acte va comptar amb la participació del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que va felicitar Garralón per una obra que és un treball de divulgació històrica que complementa la memòria local del municipi. “En el projecte de futur que com a poble volem construir, és en el passat on trobarem algunes de les claus que ho han de fer possible”, va remarcar Talarn.Garralón va estar acompanyat de l’alcalde d’aquest municipi, Francesc Balcells, que va destacar el valor d’aquest treball que ajuda a relatar “com som i d’on venim”. L’autor del pròleg és el doctor en història de l’art i conservador del MNAC Joan Yeguas, que va posar en relleu la important tasca dels investigadors a favor de la història local, un col·lectiu cada vegada més minoritari.