La Matinal Motard recapta fons contra el càncer infantil

La colla motera Pistons’13 de Linyola va ser l’encarregada d’organitzar diumenge passat la seua tradicional Matinal Motard, que aquest any recapta fons contra el càncer infantil. Centenars de participants van omplir la plaça Planell per participar en activitats com un esmorzar o una sessió de ball country. Les perruqueries del municipi també van col·laborar amb una tallada de cabells solidària per a aquelles persones que van voler donar la seua cabellera. També es van retallar barbes entre els motards. Les primeres 300 motos que van arribar al municipi van rebre un obsequi.