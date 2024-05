El nen atropellat a Mollerussa millora

detail.info.publicated Redacció

El nen de sis anys que va resultar ferit de gravetat dimarts en ser atropellat per un cotxe a Mollerussa evoluciona favorablement. Segons ha pogut saber aquest diari, el menor va ser ingressat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. Es troba estable dins de la gravetat i no es tem per la seua vida.

L’accident es va produir a les 15.00 hores al pas zebra que hi ha en la intersecció a l’avinguda Canal amb el carrer Ferran Puig de la capital del Pla d’Urgell.