El Kalikenyo Rock s'anuncia a Mollerussa i l'alcalde ho veu “difícil”

Els organitzadors del festival musical Kalikenyo Rock han començat a anunciar la pròxima edició a Mollerussa després de deixar Juneda. Tanmateix, l’ajuntament veu “difícil” que se celebri a la capital del Pla. L’alcalde, Marc Solsona, va explicar que el consistori ha rebut una sol·licitud per celebrar aquest festival de música punk a l’octubre, però encara no ho ha autoritzat.

El primer edil va afirmar que “si l’estratègia és anunciar-ho sense autorització, és difícil que el Kalikenyo vingui a Mollerussa”. Malgrat tot, va remarcar que l’ajuntament encara no ha pres cap decisió en aquest sentit i que aquesta estarà condicionada per altres factors, com la disponibilitat del pavelló i les activitats previstes durant aquell mes a Mollerussa.El festival, referent durant 14 anys del punk estatal, es va deixar de celebrar a Juneda després de l’edició del 2021 amb un aforament limitat per la pandèmia. En aquest municipi es va optar per organitzar un nou festival, Antifa Rock Juneda, impulsat pels joves del municipi, després que els organitzadors del Kalikenyo registressin l’esmentat nom.El Kalikenyo Rock va fer públic en xarxes socials que la pròxima edició es duria a terme a la capital del Pla el dia 12, amb els grups Inadaptats, KOP i Kaos Urbano.