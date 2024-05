El Poal estrena papereres de recollida selectiva

L’ajuntament del Poal ha instal·lat papereres per facilitar la recollida selectiva d’escombraries als carrers del centre urbà. Substitueixen les tradicionals i tenen diferents compartiments per dipositar envasos, residus orgànics, burilles i rebutjos no reciclables (fracció resta). Segons l’alcaldessa, Estela Lleonart, l’objectiu és fomentar el reciclatge en un dels espais més vitals d’aquest poble del Pla d’Urgell. Es tracta d’una prova pilot que ha sufragat el mateix consistori. En funció dels resultats, es traslladarà a altres zones del Poal.

Aquest tipus de papereres també es van col·locar a Mollerussa a través d’una prova pilot. Tenien panells solars i permetien carregar telèfons mòbils a través d’un port USB, entre altres característiques. Després de diversos anys en actiu, van ser finalment retirades. Altres municipis del Pla que han implantat noves solucions per millorar la recollida selectiva d’escombraries són Sidamon, Vilanova i el Palau d’Anglesola, on els contenidors s’obren a través de targetes o una aplicació de mòbil.D’altra banda, la deixalleria de Mollerussa va rebre l’any passat 5.679 usuaris, que van dipositar-hi 1.482 objectes, dels quals un 81% es van poder reutilitzar. La deixalleria mòbil va ser utilitzada per 135 usuaris fins al juny, quan va finalitzar el servei.

Rècord de recollida de voluminosos a la capital amb 482 serveis

Mollerussa va registrar el 2023 un rècord en la recollida de residus voluminosos, quan es va arribar a la xifra de 482 serveis. Així ho exposa la memòria elaborada pel consell comarcal del Pla, entitat que gestiona la recollida selectiva a la ciutat. Així, es van acumular un total de 53 tones, un 20% més que l’any anterior. També inclou un altre rècord: els contenidors d’oli vegetal van recollir fins a 34,60 tones, un 7% més. Així mateix, puja un 7% el nombre de tones de roba usada, que arriba a les 34,60. La ciutat va generar el 2023 un total de 6.883 tones de residus, una xifra que suposa una reducció del 2,5% respecte al 2022 malgrat tenir un increment de població d’un 2%. D’aquesta manera, les escombraries generades per habitant se situen en 1,25 quilos diaris. Del total de residus, 3.031 tones (un 2,2% menys) corresponen a la recollida selectiva i 3.862, a rebuig.