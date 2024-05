El nou ajuntament de Bell-lloc, aparcat sine die

L’ajuntament de Bell-lloc ha renunciat als 370.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) destinats a la construcció del nou ajuntament a causa de la impossibilitat d’iniciar les obres i complir els terminis previstos perquè l’esmentada subvenció sigui efectiva. Segons l’alcalde, Carles Palau, la redacció d’aquest projecte, impulsat per l’anterior equip de govern (Bell-lloc és mou), no va acabar fins a mitjans de juny del 2023, data en què l’obra hauria d’haver estat enllestidas. Encara que la Generalitat va atorgar una pròrroga d’un any, el projecte ha rebut informes negatius del departament de Cultura i la Diputació, entitats que s’han de pronunciar al tractar-se d’un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.

Per aquesta raó, el consistori d’aquest municipi del Pla d’Urgell ha decidit continuar treballant per corregir aquest projecte i tenir-lo llest de cara a la pròxima convocatòria del PUOSC. L’exalcaldessa i actual cap de l’oposició al consistori, Rosa Buira (Bell-lloc Avança), va criticar que l’actual equip de govern hagi renunciat a l’esmentada subvenció i també va assegurar que és una “falta de respecte” que no els tingués en compte en la presa de decisions sobre aquest equipament, atès que és un projecte iniciat per ells. El nou ajuntament es preveu que s’ubiqui a l’edifici de La Costereta, proper a l’església local de Sant Miquel, amb una inversió de fins a 1,7 milions d’euros. Es tracta d’un edifici històric datat el 1902 i que antigament va acollir les escoles del municipi. Va ser declarat Bé d’Interès Local (BCIL), per la qual cosa s’hauran de conservar tres de les façanes de l’immoble. El projecte inicial del nou consistori contempla sistemes d’eficiència energètica perquè l’edifici sigui 100% autosuficient.S’ha de recordar que l’actual ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, ubicat a la cèntrica plaça Major, no reuneix les mínimes garanties d’accessibilitat, ja que no permet la instal·lació d’un ascensor, per la qual cosa la rehabilitació va quedar descartada fa anys a causa de l’alt cost.