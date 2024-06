La Biblioteca guanya un 15% d'usuaris

La Biblioteca Comarcal Jaume Vila continua creixent en nombre de visitants i durant l’any passat va rebre un total de 64.545, un 15 per cent més que l’any anterior. D’aquests, més de 26.000 van ser de l’àrea infantil (un 30 per cent més) i 38.000 de restants de l’àrea d’adults (un 6 per cent més).

Són dades de la memòria de l’any passat d’aquest servei, que aquest any romandrà obert tot l’estiu. Tanmateix, del 15 de juny al 15 de setembre tancarà els dissabtes i modificarà l’horari d’obertura, que serà els dilluns de 15 a 20 hores i la resta de la setmana de 9 a 15 hores.En aquest sentit, s’ha de destacar que durant l’any 2023 es van organitzar un total de 296 activitats en què van participar 8.461 persones. Són activitats que van des de laboratoris de lectura, clubs de lectura, hores del conte i tallers diversos fins a concerts de Cançons Contades, concursos com el de Ri[t]mes, la col·laboració amb el Festival Minúscul o traslladar La biblioteca a la plaça, que han obtingut una molt bona resposta del públic.Una altra dada rellevant que mostra la memòria d’aquest servei és el lleu descens el 2023 quant al volum de documents prestats, que van ser gairebé 25.000, una baixada molt poc significativa sobretot tenint en compte que durant el 2022 es va registrar un increment del 22 per cent respecte a l’any anterior. D’aquests, un 53 per cent corresponen a material per a canalla i la resta per a adults. En total, 11.631 persones tenen carnet de préstec.El libro negro de las horas, d’Eva G. Sáenz de Urturi, o Todo arde, de Juan Gómez Jurado, són alguns dels llibres d’adults més prestats. El públic jove ha preferit llibres com Save us, de Mona Kasten.