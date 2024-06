Manifestació contra el mal estat del refugi d'animals de Mollerussa

L’entitat de protecció i defensa dels animals Adopta’m Mollerussa ha organitzat una manifestació per al dijous 27 de juny per exigir a l’ajuntament un equipament en condicions per atendre les necessitats bàsiques d’aquest servei, segons ha exposat a les xarxes socials. L’entitat, que compleix un any des que es va fundar i compta amb més d’una trentena de voluntaris, denuncia que les instal·lacions del refugi d’animals no tenen ni aigua potable ni llum i que en moltes ocasions els voluntaris han d’utilitzar la llanterna per accedir al centre. També han de netejar les instal·lacions utilitzant cubells.

Així mateix, asseguren que des de fa vuit mesos són ells mateixos els que es responsabilitzen de l’alimentació, comprant el menjar o a través de donacions de socis o d’establiments com Relamidos, Piensos Mollo o el Centre Veterinari El Pla d’Urgell. També van reclamar un protocol clar amb la policia, ja que en molts casos els seus agents són els primers a rebre una trucada en el cas de trobar-se un animal abandonat o ferit. Així mateix, asseguren que els costos veterinaris s’estan sufragant bàsicament a través de les donacions de socis. La concentració serà a partir de les vuit del vespre a la plaça de l’Ajuntament.

Per la seua part, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va justificar la falta d’inversions en el refugi dient que tenen entre mans un projecte per construir-ne un de nou a la Serra, una vegada es disposi d’una subvenció directa per part de la diputació de Lleida de 230.000 euros. En aquest sentit, va assegurar que el consistori ha treballat per “accelerar” el procés i la previsió és que l’obra s’iniciï aquest mateix 2024. També va remarcar que la falta de pressupost per a aquest any ha complicat al consistori poder atendre les demandes d’aquest col·lectiu. Malgrat tot, va subratllar que donaran resposta “una a una” a les reclamacions. Així, instal·laran un generador al refugi perquè tingui electricitat. Solsona va recordar que aquest equipament té personal específic de la brigada que cuida les instal·lacions i va indicar que des de la regidoria d’Atenció Externa s’intensificarà la neteja del refugi. També va apuntar que mantenen reunions amb el consell del Pla perquè el nou refugi tingui caràcter comarcal.