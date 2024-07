Voluntaris pels animals a Mollerussa

Una vintena de joves d’entre 12 i 16 anys participen cada setmana aquest mes de juliol en un camp de treball local organitzat a Mollerussa i dedicat aquest any al benestar i la protecció animal. L’objectiu és fomentar la participació comunitària i la sensibilització davant de l’abandó d’animals i ho fan en col·laboració amb l’entitat Adopta’m Mollerussa.

La iniciativa se centra cada setmana en una temàtica específica per fomentar la xarxa comunitària, no només amb les entitats relacionades amb el món animal sinó també amb altres del municipi. Ahir els joves van rebre la visita de voluntàries d’Adopta’m Mollerussa, que els van ensenyar a confeccionar joguines per a gossos que es vendran avui al mercat setmanal de la capital del Pla. Es tracta de ninots rosegadors elaborats amb diferents tires de roba. Montse Sarri, membre del Servei de Rehabilitació Comunitària, va explicar que porten a terme treballs de neteja i manteniment del refugi, alhora que fomenten l’adopció d’animals. Tot el que es recapti al mercat anirà destinat a l’entitat. La setmana vinent el camp de treball se centrarà a detectar les diferents colònies de gats que hi ha a la capital. L’última setmana confeccionaran casetes per millorar la salubritat. Així ho va avançar l’edil de Joventut i Benestar animal de Mollerussa, Raquel Pueyo, que va explicar que també s’han fet treballs de manteniment al refugi d’animals.