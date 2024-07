Detingut per vendre 'coca' a Mollerussa en patinet elèctric

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous un veí de Mollerussa de 52 anys acusat de tràfic de cocaïna a la capital del Pla d’Urgell i que es desplaçava en patinet elèctric per fer les vendes i fugir de la policia. Amb l’arrest, els investigadors donen per desmantellat un punt de venda molt actiu de cocaïna de la comarca.

La detenció és el resultat d’una investigació oberta fa uns mesos després de tenir indicis de l’existència d’un punt de venda de cocaïna en un pis de la capital del Pla, concretament en un domicili als Blocs Grup Catalunya.

Els investigadors van comprovar que el sospitós distribuïa la droga des d’un magatzem de la seua propietat però també es desplaçava a diferents punts acordats amb els compradors. Per fer-ho, utilitzava un patinet elèctric i es movia a gran velocitat per zones per als vianants o per carrers en direcció contrària per dificultar el seguiment policial. Dijous es va fer un escorcoll al seu domicili, on van trobar 35 embolcalls amb cocaïna, 1.785 euros, una navalla, una destral, un revòlver, una carrabina d’aire comprimit i un patinet. L’arrestat té antecedents.