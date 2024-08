Eliminen el coll d'ampolla del carrer Comerç

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa ha eliminat una quinzena d’aparcaments al carrer Comerç per millorar la seguretat en aquesta via que connecta la plaça de l’Estació amb el camí de Golmés. El principal objectiu ha estat millorar el pas dels vehicles en un dels punts conflictius en el trànsit de la ciutat: el coll de botella que es troba a l’inici d’aquesta via. És un tram estret pel qual habitualment ha estat difícil que dos cotxes circulessin alhora en sentit contrari.

La intervenció no només busca eliminar els problemes de trànsit, sinó també buscar alternatives de circulació a la cèntrica Ferrer i Busquets, tal com va explicar ahir l’alcalde en funcions, Joel Bastons, que va remarcar també que la zona no perd pàrquings ja que compta amb diferents àrees d’aparcament pròximes al mateix carrer (un dels quals, de zona blava) o els de les estacions de tren i bus.Com a contrapartida i per evitar que els conductors augmentin la velocitat al passar per aquesta zona, s’ha col·locat un ressalt. Els treballs es van portar a terme la setmana passada, han anat a càrrec de la brigada municipal i també han implicat moure els contenidors de la recollida selectiva d’escombraries, que s’han resituat en zones pròximes com el carrer Sant Isidori.D’aquesta manera, el carrer Comerç connecta l’avinguda Generalitat amb diferents carrers de la zona nord i també permet accedir a Golmés.