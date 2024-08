El 'Fet a Jova' s'estén pel Pla d'Urgell

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els joves del Pla d’Urgell aprofiten l’estiu no només per a activitats de lleure sinó també per col·laborar a millorar els seus municipis a través del projecte Fet a Jova, una iniciativa que acull cada vegada més municipis entre els mesos de juliol i agost.

Aquest any n’hi participen una desena: el Palau d’Anglesola, Ivars d’Urgell, Vilanova de Bellpuig, Fondarella, Bell-lloc, Vila-sana, Bellvís i Sidamon, juntament amb la capital, Mollerussa.Al Palau, un dels primers pobles a apostar en aquesta iniciativa, el Fet a Jova va incloure des de pintar l’antiga escola o netejar el refugi de pelegrins fins a sessions de mindfulness per treballar la gestió emocional. També van vendre llibres per recaptar fons per als Amics dels Peluts.A Vilanova, s’han portat a terme activitats de voluntariat a la residència de la gent gran i a la biblioteca, a part d’activitats recreatives.Les activitats del juliol a Bell-lloc es van centrar a pintar les portes d’accés del refugi de temporers i elaborar un mural de benvinguda dedicat a les persones que duen a terme el Camí de Sant Jaume.A Mollerussa es va celebrar el camp de treball Un voluntariat molt animal, en què els joves van instal·lar punts d’alimentació per a gats.I per finalitzar les activitats que es porten a terme al Pla d’Urgell, se celebrarà la festa Jova’24 el proper 30 d’agost a Fondarella.