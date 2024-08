Primera col·lecció de moda de Josep Rosell

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Els jardins del restaurant Resquitx de Golmés seran escenari d’un espectacle de moda el proper 20 de setembre que tindrà com a principal protagonista la primera col·lecció del jove dissenyador de Mollerussa Josep Rosell Santaularia. Amb el títol de Kimyou, els dissenys tenen com a tema principal el renàixer del mateix dissenyador, fruit de tot un any d’investigació.

Inspiracions orientals, amb un cert punt salvatge i també eròtic, els sis vestits es donaran a conèixer en una gala que comptarà amb l’assistència del cantant d’Eufòria Pau Culleré; l’actriu d’Alcarràs Xènia Roset Capell, o models com Eugènia Piqué, del Palau d’Anglesola. També hi participaran el presentador i fundador d’Unicorns Pride Roger Font Montornés, la cantant de Golmés Xènia Páez o l’oboista de Mollerussa Laura Aranda.A més, la vetllada també espera la col·laboració dels alumnes de l’escola Ondara de Tàrrega en una secció, amb una exposició d’escultures sorprenents que lluiran antics dissenys de Rosell.La gala presentarà dissenys tant d’home com de dona de la temporada de tardor-hivern, així com peces de llenceria. Serà la desena desfilada que organitza aquest dissenyador, encara que és la primera vegada que presenta una col·lecció unificada.La festa de moda inclourà una degustació de productes de proximitat, així com exposicions alternatives.