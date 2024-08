Obres per habilitar l'Institut d'Emprenedoria de Mollerussa

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entitat Fira de Mollerussa traslladarà les seues oficines ubicades a l’edifici Sant Jordi al pavelló firal de forma temporal mentre es facin les obres per habilitar a la seua seu el nou Institut d’Emprenedoria i Innovació (INSEMI), uns treballs que es preveuen iniciar a mitjans del proper mes de setembre, tal com van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona i el regidor de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova, Josep Maria Garrofé.

En concret, s’instal·laran a la segona planta del pavelló Verd per un període de mig any, fins al febrer, i així deixar l’espai lliure abans de celebrar-se una nova edició de la Fira de Sant Josep, el certamen de caràcter agrícola més destacat que acull la capital del Pla d’Urgell.Aquest projecte contempla habilitar 380 metres quadrats dels 627 que té la segona planta de l’edifici Sant Jordi, que es troba al passeig del Canal. Inclou renovar el sistema de climatització i instal·lació de nous tancaments, treballs que s’han adjudicat a l’empresa Fridecal SA, així com reposar el mobiliari. També es preveu licitar la creació de la imatge corporativa de l’esmentat institut, així com la implementació d’un portal web i material de promoció i difusió, entre altres. El pressupost total és de 300.000 euros que procedeixen d’una subvenció de l’estat.El nou INSEMI tindrà com a objectius ajudar els nous emprenedors així com promoure la innovació i la transformació digital del teixit empresarial de la ciutat. La seu s’ubica a les oficines de la Fira de Mollerussa amb l’objectiu d’aprofitar l’experiència de l’equip de professionals que configuren aquesta entitat, experta a organitzar certàmens i que està en contacte directe amb les empreses de la ciutat.

Així mateix, des de l’INSEMI també es treballarà la potenciació de l’espai Mollerussa Zona Smart Lab, projecte que permet que Mollerussa sigui seu de proves de nous projectes que presenten innovacions que al seu torn representen millores al municipi.