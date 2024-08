Plaques solars per donar servei al consultori

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament del Poal ha instal·lat una cinquantena de plaques fotovoltaiques sobre la teulada de l’edifici consistorial que donaran servei al consultori mèdic local, ubicat en aquest mateix edifici.

Els treballs, amb un cost total final de 17.185 euros, s’han finançat amb ajuts del pla d’inversions en matèria de salut de la diputació de Lleida tal com va explicar ahir l’alcaldessa d’aquest municipi del Pla d’Urgell, Estela Lleonart.

L’aposta per les energies renovables continua al Poal amb la instal·lació de les plaques solars a la zona esportiva. Es tracta d’uns equipaments que presenten un consum elèctric més elevat durant estiu, bàsicament pel funcionament de les bombes de les piscines municipals. Així, es proposa col·locar 24 mòduls fotovoltaics sobre la coberta dels vestidors, un projecte el procés de licitació del qual ha estat iniciat pel consistori per un import que ascendeix als 18.185,51 euros i un termini d’execució de dos mesos.Així mateix, també es liciten els treballs per retirar l’amiant de tres edificis que donen servei a l’esmentada zona esportiva: el bar, que comparteix espai amb el punt de venda de les entrades al camp de futbol, juntament amb els serveis de les piscines i els de la zona de bitlles.En aquest cas, la licitació surt amb un pressupost de 31.418,10 euros i el termini d’execució és d’un mes.