Fins a 58 propietaris cedeixen habitatges per a lloguer social

Un total de 58 propietaris han cedit aquest any un habitatge a l’ajuntament de Mollerussa perquè aquest el destini a lloguer social. A canvi, el consistori els ha aplicat una reducció del 50% de l’IBI de l’esmentat immoble, un tant per cent que augmentarà un 10% cada any fins a arribar al 95%, tal com van explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona, i la regidora d’Acció Social i Habitatge, Anna Carné.

En aquest sentit, l’acció és fruit d’un acord aprovat en un ple l’any passat que té per objectiu incrementar el parc d’habitatge social per donar resposta a la demanda actual. En aquest sentit, van explicar que el pressupost del 2025 contemplarà una partida per poder adquirir pisos mitjançant tempteig i retracte.Així mateix, s’ha encarregat un estudi per quantificar els pisos buits que hi ha als carrers més cèntrics del municipi amb l’objectiu de poder contactar amb els propietaris perquè els cedeixin a la borsa d’habitatge municipal.Juntament amb la bonificació de l’IBI, els propietaris que cedeixen immobles a la borsa també en tenen d’altres contra prestacions com la possibilitat d’obtenir assegurances multirisc i defensa jurídica gratuïtes per part de la Generalitat en cas d’haver-hi desacords amb els inquilins. Així mateix, des dels serveis d’Habitatge del consistori es realitza un seguiment de la relació contractual durant la durada del contracte amb visites periòdiques als pisos.D’altra banda, Carné va explicar que aquest any s’han gestionat un total de 435 sol·licituds d’ajuts per poder sufragar el cost d’un lloguer, dels quals 32 són per a majors de 65 anys, 127 per a joves menors de 34 anys, i 276 per a persones d’entre 35 i 64 anys. La regidora també va remarcar que la mitjana del lloguer d’un habitatge a la ciutat és de 473 euros i baixa fins als 350 els que formen part de la borsa social.Així mateix, també s’han donat a conèixer dades relatives a l’activitat de la Borsa d’Habitatge durant l’any passat, quan es van firmar tres nous contractes de lloguer i es va fer el seguiment de 60 habitatges amb contractes vigents.El consistori té previst portar a terme el trasllat de la seu d’Acció Social i Habitatge a les antigues oficines de CaixaBank amb l’objectiu de facilitar l’atenció a la ciutadania.