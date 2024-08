Detingut per apunyalar un home en una casa okupada a Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir al matí un home acusat d’apunyalar-ne un altre en una baralla en una casa okupada a Mollerussa. Els fets van tenir lloc a les 9.18 hores, quan la policia va rebre un avís que s’havia produït una discussió en un habitatge al carrer del Carme. Fins al lloc es van traslladar diverses patrulles que, just quan estaven arribant a aquest carrer, van veure un individu que caminava i que portava tota la roba ensangonada. Al voler parlar amb ell i identificar-lo, aquest home va assenyalar als agents que es trobava bé i que no necessitava ajuda. De fet, els agents van comprovar que, malgrat portar tota la roba tacada de sang, no presentava cap ferida. En aquell moment, van sentir crits d’auxili que procedien d’un habitatge. A l’entrar-hi, van trobar un home tirat a terra, amb diversos talls per tot el cos i amb la roba també ensangonada.

Ferides superficials

La víctima va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova i fonts policials van assenyalar que les ferides eren superficials i la seua vida no corre perill. Ràpidament, els agents van arrestar l’individu que s’havien trobat al carrer com a autor d’un delicte de lesions.