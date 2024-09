Festa del voluntariat juvenil

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 265 joves de diferents municipis de la comarca han participat aquest estiu en les activitats del Fet a Jova. Antigament, els veïns del municipi treballaven de forma altruista pel bé comú del municipi. Ara, s’ha volgut recuperar aquest esperit de voluntariat per portar a terme activitats que contribueixin a millorar el municipi. Així, nois i noies d’entre 12 i 16 anys es dediquen a pintar voreres o portes, eliminar brossa o arreglar instal·lacions. No només es busca millorar elements que formen part de l’espai públic, sinó que els joves siguin també conscients de la necessitat de preservar-los.

El projecte va començar fa 5 anys i cada vegada han estat més els municipis que s’hi han adherit tal com va explicar la tècnica de Joventut del consell comarcal del Pla d’Urgell Laura López. Així, aquest any 2024 han estat un total de tretze, cinc més que l’edició passada. Entre ells hi havia el poble de Fondarella que divendres va acollir la festa final del Fet a Jova en què va participar un centenar de joves procedents d’una desena de municipis. D’aquesta manera, hi va haver una gimcana amb jocs, tallers i també activitats culturals, una de les quals va estar dedicada a la història de Fondarella perquè els més joves puguin descobrir-ne els atractius, tal com va explicar l’alcalde, Xavier Acosta. L’objectiu final és que els joves comparteixin experiències que facin del Pla d’Urgell una comarca activa.